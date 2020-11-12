Медведев призвал нарастить производство вакцины от COVID-19

Важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу «О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции».

В перспективе нужно прийти к объемам от 100 тысяч до миллиона доз в месяц, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: minzdrav.gov.ru

Медведев отметил, что цена российской вакцины от COVID-19 должна быть разумной и приемлемой и для производителей, и для потребителей. Зампредседателя Совбеза РФ считает, что необходимо проработать вопрос о включении данного препарата в перечень жизненно важных лекарств. Также вакцинацию от коронавируса следует добавить в национальный календарь прививок, предоставив на это дотацию Минздраву, передает ТАСС.

Вчера в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса может подойти к концу, когда около 70% населения планеты будут вакцинированы от вируса.

