Главное о коронавирусе на 9 ноября: «противоковидные черви», самоизоляция в Башкирии, риск третьей мировой
В борьбе с коронавирусом все средства хороши
За последние сутки в Татарстане подтвердились 58 новых случаев коронавируса. Из них четыре — завозные, остальные — контактные. Таким образом, на утро 9 ноября в республике выявили уже 8 874 случая заражения COVID-19.
В Казани зафиксировано 34 новых случая, в Набережных Челнах и в Нурлатском районе по четыре случая.
Выздоровели в РТ за весь период 7 827 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. Умерли 114 пациентов.
- Из-за нехватки лекарств в аптеках, татарстанцы лечат коронавирус «высушенными противоковидными червями». В ход идут и такие народные средства как настойка из гвоздики, имбиря, лимона и полыни. Ранее в Минздраве Татарстана предупреждали о вреде самолечения COVID-19.
- В Татарстане из-за коронавируса закрылись 20% всех ресторанов: люди воспринимают предприятия общественного питания как потенциально опасное место.
- В Татарстане себестоимость одноразовой медицинской маски оценивается в 8 рублей. Многоразовое средство защиты обойдется жителям республики в 100 рублей, маски с эксклюзивным дизайном — в несколько тысяч.
- В Казани на станции метро «Проспект Победы» сотрудник полиции фотографировал людей на телефон, вылавливая нарушителей масочного режима.
- Из-за пандемии коронавируса власти Казани приняли решение о предоставлении отсрочки для представителей рынка наружной рекламы до 28 февраля 2021 года.
- Роспотребнадзор по Набережным Челнам привлек к административной ответственности за нарушение санитарных требований, введенных из-за распространения коронавируса, «Строительные подъемные механизмы», «Челны-Хлеб», «ЭР-Телеком Холдинг».
- В Казани в «Татнефть Арене» прошел концерт Jony, Elman, Andro, который переносили из-за коронавируса, обнаруженного у одного из участников коллектива.
Уборка в квартире как средство защиты от коронавируса
За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 722 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 796 132 человек, а выздоровевших — до 1 335 141 человек.
Зафиксировано 256 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 30 793 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 65,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 526 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 425,1 тыс. человек.
- Сформировавшийся коллективный иммунитет у россиян — главное условие окончания пандемии коронавируса, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
- Из-за роста заболеваемости COVID-19, для жителей России на протяжении всего ноября продолжит действовать ограничение по въезду в Грецию. Посетить страну смогут максимум 500 человек в неделю.
- Председатель правительства Карелии Александр Чепик и его заместитель по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь Корсаков заразились COVID-19. Заболел и заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.
- В Башкирии с сегодняшнего дня вводится режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. За нарушение предписаний — штраф.
- Мэр Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом. Он находится на больничном.
- На 67-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, умер первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов.
- Минздрав России направил в Хакасию группу специалистов ведомства из-за вспышки коронавируса. Они окажут организационно-методическую поддержку и практическую помощь в борьбе с вирусом.
- В целях профилактики заболевания коронавирусом, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам проводить в квартирах ежедневную уборку. Особое внимание в ведомстве посоветовали уделить прихожей.
- В Российском обществе клинической онкологии (RUSSCO) заявили, влияние коронавируса на развитие онкологии маловероятно. Однако, если человек одновременно проходит лечение от рака и болеет COVID-19, это приведет к ухудшению его состояния.
- По результатам опроса аналитиков сервиса «Работа.ру», 21% жителей России считают, что основной причиной их неудач в 2020 года стал коронавирус. Еще 11% утверждают, что виной всему високосный год.
- Вероятность получения ложных результатов тестов на СOVID-19 возрастает, если биоматериал берут только из ротоглотки или только из носа человека. При процедуре недопустимо касание зондом языка и щёк.
- Врач-нарколог Руслан Исаев развеял миф о том, что алкоголь уничтожает вирус COVID-19. По его словам, в данном случае спиртные напитки могут лишь усугубить ситуацию.
COVID-19 повышает риск начала третьей мировой войны
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 50 402 558 человек, 1 256 254 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 971 651). На второй строчке — Индия (8 553 657), на третьей — Бразилия (5 664 115). Франция на четвертом месте (1 835 187), на пятом — Россия (1 760 420).
Больше всего смертей зафиксировано в США (237 572). За ними следуют Бразилия (162 397), Индия (126 611), Мексика (95 027) и Великобритания (49 134).
- Начальник Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер считает, что глобальный экономический кризис, возникший из-за пандемии COVID-19, может привести к началу третьей мировой войны. По его словам, сложившаяся на сегодняшний день обстановка в мире напоминает ситуацию начала XX века.
- Число заболевших коронавирусом в мире человек с начала пандемии превысило 50 млн. Лидируют по количеству зараженных США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
- Доктор Гаррет Дэвис заявил, что дефицит этого витамина может быть доминирующим фактором риска тяжелого течения COVID-19.
- Франция поднялась на четвертое место в списке стран, лидирующих по количество случаев COVID-19, опустив Россию на пятое место. Число заболевших с начала пандемии во Франции достигло 1 835 187 человек.
- Победивший на выборах в президенты США Джо Байден планирует еще до официального вступления в должность ввести в стране обязательный масочный режим.
- В Великобритании ученые обнаружили антитела к коронавирусу у пациентов, ранее не болевших COVID-19. По их словам, иммунитет у них сформировался после заражения другой «родственной» инфекцией.
- В Германии сократили срок карантина для прибывших в страну с 14 до 10 дней. При получении отрицательного теста на COVID-19 выйти с него можно на пятый день. Перед прибытием в страну необходимо передать личные данные онлайн-регистру.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым