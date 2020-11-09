Главное о коронавирусе на 9 ноября: «противоковидные черви», самоизоляция в Башкирии, риск третьей мировой

В борьбе с коронавирусом все средства хороши

За последние сутки в Татарстане подтвердились 58 новых случаев коронавируса. Из них четыре — завозные, остальные — контактные. Таким образом, на утро 9 ноября в республике выявили уже 8 874 случая заражения COVID-19.



В Казани зафиксировано 34 новых случая, в Набережных Челнах и в Нурлатском районе по четыре случая.



Выздоровели в РТ за весь период 7 827 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. Умерли 114 пациентов.



Из-за нехватки лекарств в аптеках, татарстанцы лечат коронавирус «высушенными противоковидными червями». В ход идут и такие народные средства как настойка из гвоздики, имбиря, лимона и полыни. Ранее в Минздраве Татарстана предупреждали о вреде самолечения COVID-19.



В Татарстане из-за коронавируса закрылись 20% всех ресторанов: люди воспринимают предприятия общественного питания как потенциально опасное место.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане себестоимость одноразовой медицинской маски оценивается в 8 рублей. Многоразовое средство защиты обойдется жителям республики в 100 рублей, маски с эксклюзивным дизайном — в несколько тысяч.



В Казани на станции метро «Проспект Победы» сотрудник полиции фотографировал людей на телефон, вылавливая нарушителей масочного режима.

Из-за пандемии коронавируса власти Казани приняли решение о предоставлении отсрочки для представителей рынка наружной рекламы до 28 февраля 2021 года.



Роспотребнадзор по Набережным Челнам привлек к административной ответственности за нарушение санитарных требований, введенных из-за распространения коронавируса, «Строительные подъемные механизмы», «Челны-Хлеб», «ЭР-Телеком Холдинг».



В Казани в «Татнефть Арене» прошел концерт Jony, Elman, Andro, который переносили из-за коронавируса, обнаруженного у одного из участников коллектива.

Фото Максима Платонова

Уборка в квартире как средство защиты от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 722 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 796 132 человек, а выздоровевших — до 1 335 141 человек.



Зафиксировано 256 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 30 793 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 65,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 526 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 425,1 тыс. человек.

Сформировавшийся коллективный иммунитет у россиян — главное условие окончания пандемии коронавируса, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Из-за роста заболеваемости COVID-19, для жителей России на протяжении всего ноября продолжит действовать ограничение по въезду в Грецию. Посетить страну смогут максимум 500 человек в неделю.

Фото: пресс-служба администрация главы Республики Карелия

Председатель правительства Карелии Александр Чепик и его заместитель по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь Корсаков заразились COVID-19. Заболел и заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.

В Башкирии с сегодняшнего дня вводится режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. За нарушение предписаний — штраф.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом. Он находится на больничном.

На 67-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, умер первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов.

Минздрав России направил в Хакасию группу специалистов ведомства из-за вспышки коронавируса. Они окажут организационно-методическую поддержку и практическую помощь в борьбе с вирусом.

Фото commons.wikimedia.org

В целях профилактики заболевания коронавирусом, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам проводить в квартирах ежедневную уборку. Особое внимание в ведомстве посоветовали уделить прихожей.

В Российском обществе клинической онкологии (RUSSCO) заявили, влияние коронавируса на развитие онкологии маловероятно. Однако, если человек одновременно проходит лечение от рака и болеет COVID-19, это приведет к ухудшению его состояния.

По результатам опроса аналитиков сервиса «Работа.ру», 21% жителей России считают, что основной причиной их неудач в 2020 года стал коронавирус. Еще 11% утверждают, что виной всему високосный год.

Вероятность получения ложных результатов тестов на СOVID-19 возрастает, если биоматериал берут только из ротоглотки или только из носа человека. При процедуре недопустимо касание зондом языка и щёк.

Фото Ильи Репина

Врач-нарколог Руслан Исаев развеял миф о том, что алкоголь уничтожает вирус COVID-19. По его словам, в данном случае спиртные напитки могут лишь усугубить ситуацию.



COVID-19 повышает риск начала третьей мировой войны

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 50 402 558 человек, 1 256 254 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 971 651). На второй строчке — Индия (8 553 657), на третьей — Бразилия (5 664 115). Франция на четвертом месте (1 835 187), на пятом — Россия (1 760 420).



Больше всего смертей зафиксировано в США (237 572). За ними следуют Бразилия (162 397), Индия (126 611), Мексика (95 027) и Великобритания (49 134).

Начальник Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер считает, что глобальный экономический кризис, возникший из-за пандемии COVID-19, может привести к началу третьей мировой войны. По его словам, сложившаяся на сегодняшний день обстановка в мире напоминает ситуацию начала XX века.



Фото gov.uk

Число заболевших коронавирусом в мире человек с начала пандемии превысило 50 млн. Лидируют по количеству зараженных США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Доктор Гаррет Дэвис заявил, что дефицит этого витамина может быть доминирующим фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Франция поднялась на четвертое место в списке стран, лидирующих по количество случаев COVID-19, опустив Россию на пятое место. Число заболевших с начала пандемии во Франции достигло 1 835 187 человек.



Победивший на выборах в президенты США Джо Байден планирует еще до официального вступления в должность ввести в стране обязательный масочный режим.

Фото facebook.com/joebiden

В Великобритании ученые обнаружили антитела к коронавирусу у пациентов, ранее не болевших COVID-19. По их словам, иммунитет у них сформировался после заражения другой «родственной» инфекцией.

В Германии сократили срок карантина для прибывших в страну с 14 до 10 дней. При получении отрицательного теста на COVID-19 выйти с него можно на пятый день. Перед прибытием в страну необходимо передать личные данные онлайн-регистру.

Татьяна Демина