В Татарстане из-за коронавируса закрылась уже пятая часть ресторанов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Пандемия коронавируса болезненно отразилась на рынке общепита в Татарстане. Закрылись уже около 20% заведений.

«Из-за пандемии закрылось порядка 20% от общего рынка», — приводит «Татар-информ» слова директора Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галины Шарафутдиновой.

Ранее она рассказывала «Реальному времени», что запрет на работу ночью для кафе и ресторанов обернется потерей около трети выручки.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Отдельные ограничения по общепиту наносят отрасли серьезный урон, уверена Шарафутдинова: клиенты воспринимают все рестораны и бары как потенциально опасное место.

Напомним, с 31 октября в Татарстане, как и в большинстве регионов, действует ограничение на работу любого общепита ночью. Рестораны, кафе, бары и клубы не могут принимать клиентов с 23.00 до 06.00.