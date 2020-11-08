В Татарстане из-за коронавируса закрылась уже пятая часть ресторанов
Пандемия коронавируса болезненно отразилась на рынке общепита в Татарстане. Закрылись уже около 20% заведений.
«Из-за пандемии закрылось порядка 20% от общего рынка», — приводит «Татар-информ» слова директора Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галины Шарафутдиновой.
Ранее она рассказывала «Реальному времени», что запрет на работу ночью для кафе и ресторанов обернется потерей около трети выручки.
Отдельные ограничения по общепиту наносят отрасли серьезный урон, уверена Шарафутдинова: клиенты воспринимают все рестораны и бары как потенциально опасное место.
Напомним, с 31 октября в Татарстане, как и в большинстве регионов, действует ограничение на работу любого общепита ночью. Рестораны, кафе, бары и клубы не могут принимать клиентов с 23.00 до 06.00.БизнесУслуги Татарстан
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