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Участникам рынка наружной рекламы в Казани отсрочили платежи за IV квартал

09:50, 09.11.2020
Участникам рынка наружной рекламы в Казани отсрочили платежи за IV квартал
Фото: prkzn.ru

Исполком Казани принял решение о предоставлении отсрочки для представителей рынка наружной рекламы со сроком до 28 февраля следующего года. Об этом рассказали на «Деловом понедельнике» в мэрии.

Отмечается, что заполняемость на цифровых рекламных конструкциях из-за эпидемии в марте снизилась с 61% до 28%, а в мае — до 13%. На статичных рекламных баннерах заполняемость снизилась с 51% до 25%. Заполняемость афиш опустилась до 0% из-за отмены спортивных и зрелищных мероприятий. Сейчас заполняемость составляет около 55%.

В бюджет Казани в текущем году поступило 53,4 млн рублей, до конца года планируется поступление еще около 100 млн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить отсрочку по налогам, введенную из-за COVID-19.

ОбществоБизнесЭкономикаБюджет Татарстан
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