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Более 50 миллионов жителей планеты заразились COVID-19

20:35, 08.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Более 50 миллионов жителей планеты заразились COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

По данным Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, в мире коронавирусом заразились 50 052 204 человека.

Лидируют по количеству зараженных США — 9 879 323 человека. В тройке лидеров Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561).

В России коронавирусом заразились 1 760 420 человек. Замыкает пятерку стран, лидирующих по количеству инфицированных, Франция — 1 709 773.

Фото: realnoevremya.ru

В десятку по количеству заболевших на данный момент входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.

В Татарстане, по данным на 8 ноября, коронавирусом заболели 8 816 человек.

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