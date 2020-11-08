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Жители Татарстана лечат коронавирус блюдами из высушенных «противоковидных» червей

17:40, 08.11.2020 1
Жители Татарстана лечат коронавирус блюдами из высушенных «противоковидных» червей
Фото: realnoevremya.ru

Из-за нехватки лекарств в аптеках, татарстанцы лечат коронавирус народными средствами. В частности, едят «высушенных противоковидных червей». Об этом сообщают новости ГТРК «Татарстан».

Популярностью среди народных средств пользуются настойка из гвоздики, имбиря, лимона и полыни. Имеющиеся в аптеках противовирусные препараты люди скупают оптом без рецепта врачей.

Сложная ситуация с наличием лекарств в аптеках сложилась в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и ряде других городов Татарстана.

Напомним, что замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева сообщила, что пациенты с коронавирусом начнут получать бесплатные антибиотики и противовирусные препараты в середине ноября.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:16
    Спиртовые настойки на змеях, женьшене, скорпионах и слоновьих пенисах. В странах ЮВА, Китае, Корее, Японии (где эти средства применяются) заболеваемость минимальна.
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