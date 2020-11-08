Себестоимость одноразовой маски в Татарстане колеблется от 3 до 8 рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане себестоимость одноразовой медицинской маски оценивается в 8 рублей, сообщают новости ГТРК «Татарстан».

В аптеках РТ их цена в среднем равна 9 рублям. В интернете есть предложения купить одну маску за 3 рубля (в упаковке 100 штук).

Розничная цена многоразовой маски приблизительно составляет 100 рублей за одну штуку. Маски с эксклюзивным дизайном обойдутся татарстанцам в несколько тысяч.

О том, как правильно пользоваться одноразовой медицинской маской, рассказал главный пульмонолог Минздрава РТ, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель. По его словам, ее нельзя снимать, чтобы спустя время повторно надеть.

