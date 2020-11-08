Себестоимость одноразовой маски в Татарстане колеблется от 3 до 8 рублей
В Татарстане себестоимость одноразовой медицинской маски оценивается в 8 рублей, сообщают новости ГТРК «Татарстан».
В аптеках РТ их цена в среднем равна 9 рублям. В интернете есть предложения купить одну маску за 3 рубля (в упаковке 100 штук).
Розничная цена многоразовой маски приблизительно составляет 100 рублей за одну штуку. Маски с эксклюзивным дизайном обойдутся татарстанцам в несколько тысяч.
О том, как правильно пользоваться одноразовой медицинской маской, рассказал главный пульмонолог Минздрава РТ, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель. По его словам, ее нельзя снимать, чтобы спустя время повторно надеть.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым