В Великобритании заявили, что кризис, вызванный коронавирусом, может стать причиной третьей мировой войны

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Экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к началу третьей мировой войны, считает начальник Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер.

«Если вы взглянете на прошлое столетие, то перед обеими мировыми войнами, и я думаю, это неоспоримо, наблюдалась эскалация, приведшая к просчетам, которые в конечном итоге привели к войне в таком масштабе, которого мы, надеюсь, никогда больше не увидим», — цитирует «Российская газета» интервью Картера для газеты Sky News.

Генерал обратил внимание, что в мире растет напряжение и увеличивается количество конфликтов на уровне отдельных регионов. По его словам, сложившаяся на сегодняшний день обстановка напоминает ситуацию начала прошлого столетия.

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«Я говорю, что это риск, и мы должны осознавать эти риски», — заключил Картер.