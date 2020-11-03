Как самолечение ковида может довести до летального исхода

«При неправильном стартовом лечении все ворота для перехода в тяжелую пневмонию открыты»



«Это не просто вопрос, это проблема», — комментировала сегодня главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева все возрастающую тягу татарстанцев к самолечению явного и мнимого COVID-19. Осенью рост случаев самолечения зафиксировали врачи по всей республике.

— Осенью мы столкнулись с тем, что население республики очень активно себя лечит. Как это происходит: кто-то из родственников переболел, ему назначили схему лечения, он ее начинает тиражировать среди всех своих знакомых. Раньше, когда мы спрашивали, что принимал пациент, он говорил: «Ну, парацетамол». Сейчас пациенты называют сразу 5—6 препаратов.

В Минздраве республики практики самолечения категорически не приветствуют. Тому есть целый ряд причин, объясняет Абдулганиева.

Даже при легком течении коронавирусной инфекции существуют три разных схемы, описанные в федеральных методических рекомендациях. «Все люди разные, и новая коронавирусная инфекция у разных возрастных групп протекает по-разному. Стартовая терапия — она у всех разная», — говорит Диана Абдулганиева.

Диана Абдулганиева: «Раньше, когда мы спрашивали, что принимал пациент, он говорил: «Ну, парацетамол». Сейчас пациенты называют сразу 5—6 препаратов»

При этом препараты для лечения ковид имеют определенные противопоказания и несовместимость. Например, люди старшего возраста, как правило, принимают препараты от хронических заболеваний, и межлекарственное взаимодействие должно быть согласовано с врачом.

Еще один момент — высокая температура. Пациенты, кроме жаропонижающих, активно начинают принимать глюкокортикостероиды. Это приводит к размножению вируса.

Кроме того, пациент не всегда способен самостоятельно отличить COVID-19 от другой ОРВИ.

— Самолечение — не есть хорошо, человек не знает, от чего лечится. Повышение температуры не означает 100%, что идет коронавирусная инфекция. Сейчас идет подъем ОРВИ, и вместо коронавируса может оказаться грипп — а там лечение совсем другое. И если грипп лечить как коронавирус, то можно очень сильно навредить, — говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко.

Самое страшное последствие неправильного самолечения — кратно возрастающий риск перехода COVID-19 в тяжелую форму, продолжает Абдулганиева. Таким образом, этот вопрос становится уже вопросом жизни и смерти.

— Коронавирусная инфекция — это короткая болезнь, 14 дней. И потенциально смертельная, это все хорошо знают. […] Проблема самолечения — у нас нет методов профилактики развития пневмонии Но у нас есть медикаментозные заслоны. Когда идет поражение верхних дыхательных путей, то при правильном лечении оно не перейдет в вирусную пневмонию или перейдет в легкую форму. А при неправильном стартовом лечении все ворота для перехода в тяжелую пневмонию открыты. А тяжелая пневмония — это ИВЛ и летальный исход в 80% случаев.

Ирина Кравченко: «Если грипп лечить как коронавирус, то можно очень сильно навредить»

Когда звать врача?

Тем не менее возникает несколько парадоксальная ситуация. С одной стороны, Минздрав ранее обращал внимание на то, что осенью система здравоохранения испытывает высокую нагрузку, так как люди, обеспокоенные эпидемиологической ситуацией, обращаются туда при малейшем недомогании (проблему признают и специалисты — участники сегодняшней пресс-конференции). С другой — обратиться все же нужно.

Ирина Кравченко назвала симптомы, с которыми точно пора звать врача.

— Это высокая температура, нарушение вкуса, обоняния, тяжесть в грудной клетке — с высокой вероятностью говорят о коронавирусной инфекции и требуют вызова врача. Но есть легкие формы, которые могут маскироваться под ОРВИ. Здесь нужно учитывать и эпиданамнез — если на работе или где-то был контакт с больным коронавирусом, то обязательно нужно обратиться к врачу и исключить «корону». Тест-системы сейчас позволяют достаточно быстро пройти обследование и убедиться. Если в семье уже был случай заражения COVID-19, точно надо обращаться. […] Задача пациента — заявить о себе в медицинскую организацию, что есть такие симптомы, и получить рекомендации по лечению.

Решение о тесте на ковид также принимает врач, добавила Кравченко, хотя сейчас ничто не мешает сделать его и самостоятельно, правда, за деньги.

Если у вас температура — вы заявляете в поликлинику однозначно. Вам дают рекомендации в соответствии с симптомами. Если есть необходимость, к вам пришлют сотрудников для забора материала на ковид. Если есть желание, можете сами сходить и сдать, коммерческие лаборатории принимают.



Главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель посетовал, что аптечные сети потворствуют тяге народа к самолечению и безрецептурным, но опасным в случае ковида лекарствам.

— Человек приходит в аптеку, аптека продает ему антибиотики или гормональные препараты. Читаю чаты в WhatsApp: «Вот мне доктор назначил, а родственник сказал: «Вот, у тебя же пневмония, а там нужны два антибиотика». Это вирусная пневмония, а не бактериальная. Если человек начнет рано принимать антибиотики, он лишает себя возможности спастись от инфекции на поздних этапах, — рассказал Визель.

Тот же «Фавипиравир», который позиционируется как лекарство от коронавируса, специалисты Минздрава Татарстана самостоятельно принимать категорически не советуют.

Самостоятельный прием этих препаратов вообще не показан. Даже в стационаре решение о назначении принимается врачебной комиссией с согласия пациента. Бесконтрольный прием может, во-первых, не иметь требуемого эффекта, во-вторых, иметь серьезные побочные эффекты, добавляет Кравченко.

Александр Визель: «Это вирусная пневмония, а не бактериальная. Если человек начнет рано принимать антибиотики, он лишает себя возможности спастись от инфекции на поздних этапах»

Вопросы масок и сатурации

Однако Визель обращает внимание, что самолечение и самодиагностика — разные вещи. Второе он рекомендует поощрять. Например, Визель порекомендовал иметь дома прибор для измерения насыщения крови кислородом (сатурациии), но пользоваться им с умом.

— Устройство называется пульсоксиметр, продается без рецепта. В принципе, очень надежное. Вставил пальчик — и все. Норма — 95 и больше. С холода пришли — может быть и 93. Но это не ковид, это холодные руки. Это не самолечение, а самодиагностика, нужно рекомендовать иметь дома пульсоксиметр. Мы рекомендуем еще со времен свиного гриппа. И еще один момент — если 94—95, то поприседайте, если вверх пошло — вы здоровы, если падает — что-то не в порядке.

Параллельно с этим Визель обратил внимание на то, как нужно пользоваться масками. Ношение красивых «многоразовых» масок от правильного использования очень далеко — если только после каждого раза их не стирают в горячей воде.

— Первое — вы пришли с улицы, вы должны вымыть руки, умыться, сполоснуть рот. Выкинуть маску — вот я сейчас уйду и выкину маску. Не должно быть: когда смотришь, как таксист снял маску, надел, поехал. Маска может быть разносчиком инфекции. Меня, как и других, напрягают эти «многоразовые» красивые маски. Маска должна быть одноразовой. В США если вы идете в магазин в маске с клапаном, то на нее еще заставляют надеть обычную маску. Клапан защищает вас, но не других.

Александр Артемьев, фото tatar-inform.ru