Греция продлила ограничения по въезду до 500 россиян до конца ноября

На протяжении всего ноября для россиян продолжит действовать ограничение по въезду в Грецию. Посетить страну смогут максимум 500 человек в неделю. Соответствующее решение приняли власти Греции, сообщает ТАСС.

Данная мера связана с коронавирусом. Въезжающие на территорию страны россияне должны иметь при себе подтверждение отрицательного теста на COVID-19 и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице.

Фото: Илья Репин

Напомним, что предыдущее ограничение на посещение Греции для жителей России истекает сегодня. Новое решение о продлении «коронавирусных» мер — уже шестое по счету.

Данная мера начала действовать с 7 сентября, с тех пор как Греция открыла границы.