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Греция продлила ограничения по въезду до 500 россиян до конца ноября

18:15, 08.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Греция продлила ограничения по въезду до 500 россиян до конца ноября
Фото: pxhere.com

На протяжении всего ноября для россиян продолжит действовать ограничение по въезду в Грецию. Посетить страну смогут максимум 500 человек в неделю. Соответствующее решение приняли власти Греции, сообщает ТАСС.

Данная мера связана с коронавирусом. Въезжающие на территорию страны россияне должны иметь при себе подтверждение отрицательного теста на COVID-19 и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице.

Фото: Илья Репин

Напомним, что предыдущее ограничение на посещение Греции для жителей России истекает сегодня. Новое решение о продлении «коронавирусных» мер — уже шестое по счету.

Данная мера начала действовать с 7 сентября, с тех пор как Греция открыла границы.

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