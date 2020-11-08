У премьер-министра Карелии Александра Чепика обнаружили COVID-19

Фото: пресс-служба администрация главы Республики Карелия

Председатель правительства Карелии Александр Чепик и его заместитель по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игоря Корсакова заразились COVID-19. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».



Вирус подтвердился и у его заместителя по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.

Парфенчиков заявил, что ситуация в Карелии «непростая, но контролируемая», и пожелал выздоровления своим коллегам. Он добавил, что на сегодняшний день республика обеспечена 842 койками для лечения коронавируса, треть которых не заняты.

Фото: Ринат Назметдинов

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Карелии зафиксировано 179 новых случаев COVID-19, выздоровели 23 человека.