У премьер-министра Карелии Александра Чепика обнаружили COVID-19
Председатель правительства Карелии Александр Чепик и его заместитель по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игоря Корсакова заразились COVID-19. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».
Вирус подтвердился и у его заместителя по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.
Парфенчиков заявил, что ситуация в Карелии «непростая, но контролируемая», и пожелал выздоровления своим коллегам. Он добавил, что на сегодняшний день республика обеспечена 842 койками для лечения коронавируса, треть которых не заняты.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Карелии зафиксировано 179 новых случаев COVID-19, выздоровели 23 человека.Общество
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