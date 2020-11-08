В казанском метро полиция снимает нарушителей на телефон — соцсети

Пользователи соцсетей обратили внимание на полицейского в метро Казани, снимающего нарушителей масочного режима на телефон.

Фото сотрудника МВД выложили в соцсетях. Судя по снимкам такой пост заметили на станции «Проспект Победы».

Напомним, власти Татарстана утвердили правила пользования метрополитеном. Среди пунктов указана обязанность стоять по правой стороне эскалатора, а идти по левой. Пассажирам нельзя находиться в метро голыми или без обуви.