В казанском метро полиция снимает нарушителей на телефон — соцсети
Пользователи соцсетей обратили внимание на полицейского в метро Казани, снимающего нарушителей масочного режима на телефон.
Фото сотрудника МВД выложили в соцсетях. Судя по снимкам такой пост заметили на станции «Проспект Победы».
Напомним, власти Татарстана утвердили правила пользования метрополитеном. Среди пунктов указана обязанность стоять по правой стороне эскалатора, а идти по левой. Пассажирам нельзя находиться в метро голыми или без обуви.ОбществоВласть Татарстан
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