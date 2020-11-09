В Челнах назвали предприятия, нарушающие «коронавирусные» требования

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев назвал предприятия, нарушающие санитарные требования, введенные из-за распространения коронавируса. На данный момент местный Роспотребнадзор завершил привлечение к административной ответственности компаний «Строительные подъемные механизмы», «Челны-Хлеб», «ЭР-Телеком Холдинг».



Сейчас также продолжается работа в таких очагах, как Автомобильный завод КАМАЗа в блоке закупок, «Горсвет», КИП «Мастер», говорится на сайте мэрии Челнов.

«Есть некоторые моменты нарушений. Например, должна проводится термометрия с фиксированием в журнале. Кроме того, маска должна закрывать нос, рот, а не находиться на подбородке или быть в кармане», — ответил Бариев на просьбу мэра города Наиля Магдеева доложить подробнее о нарушениях.

Градоначальник поручил продолжать контроль за соблюдением мер эпидемической безопасности: «Все превентивные меры должны применяться. Особенно на крупных предприятиях, там, где большое количество людей работает».

Фото: realnoevremya.ru

Всего в Набережных Челнах зарегистрировано 940 случаев коронавируса (170 случаев на 100 тысяч населения).

Ранее в медучреждениях Челнов также зафиксировали вспышки коронавируса.