В Казани начался концерт Jony, Elman, Andro, переносившийся из-за ковида

В Казани стартовал концерт Jony, Elman, Andro, который уже переносили из-за коронавируса. Мероприятие проходит в «Татнефть Арене».

В связи с ограничениями Роспотребнадзора, на фан-зоне установили стулья, чтобы зрители не толпились и не танцевали.

Напомним, артисты должны были приехать в Казань еще 25 октября. Однако у одного из певцов выявили коронавирус, и выступление было перенесено на 8 октября.