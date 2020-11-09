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Ученый рассказал о еще одной причине тяжелого течения коронавируса

07:48, 09.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученый рассказал о еще одной причине тяжелого течения коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Причиной тяжелого течения коронавируса может являться нехватка в организме витамина D. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Express.

По словам доктора Гаррета Дэвиса, дефицит этого витамина может быть доминирующим фактором риска тяжелого течения инфекции COVID-19. Однако, чтобы исследовать вопрос полностью, нужен годичный цикл, а эпидемия инфекции началась меньше, чем год назад.

Эксперт отметил, что витамин D может препятствовать проникновению вируса в организм.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн говорил, что для укрепления иммунитета важно употреблять витамин D.

ОбществоМедицина
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