Новости общества

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В РАН назвали основное условие завершения пандемии коронавируса в России

19:45, 08.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В РАН назвали основное условие завершения пандемии коронавируса в России
Фото: realnoevremya.ru

Сформировавшийся коллективный иммунитет у россиян назвали главным условием окончания пандемии коронавируса. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, «пройти через ноль» не получится, пока у россиян не появится коллективный иммунитет. До этого момента завершение пандемии «не представляется возможным».

По словам Горелова, ожидать снижения роста заболеваемости коронавирусом в России можно лишь к весне 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в России третий день подряд выявляют более 20 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки зафиксировано 20 498 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 1 774 334 человек.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем