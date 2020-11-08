В РАН назвали основное условие завершения пандемии коронавируса в России

Сформировавшийся коллективный иммунитет у россиян назвали главным условием окончания пандемии коронавируса. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, «пройти через ноль» не получится, пока у россиян не появится коллективный иммунитет. До этого момента завершение пандемии «не представляется возможным».

По словам Горелова, ожидать снижения роста заболеваемости коронавирусом в России можно лишь к весне 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в России третий день подряд выявляют более 20 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки зафиксировано 20 498 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 1 774 334 человек.