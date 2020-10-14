Главное о коронавирусе на 14 октября: в Раифе закрыт монастырь, «фавипиравир» подешевел, ковид у Роналду

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За последние сутки в Татарстане подтвердились 36 новых случаев коронавируса, из них два — завозные, 34 — контактные. В Казани выявили 23 новых заболевших.



На 14 октября в Татарстане зафиксировано 7 654 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 6 484 человека, в том числе 63 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике — 92.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, число умерших достигло 92.

В социальных сетях появилось сообщение о скоплении людей в очереди к терапевту в студенческой поликлинике Деревни Универсиады. По словам автора анонимного поста, в очереди приходится стоять не один час. В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию: очередность к врачу в ведомстве связали с резким увеличением пациентов, заболевших ОРВИ и нуждающихся в получении справки для освобождения от занятий в учебном учреждении.

В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 0,4% .

С 12 октября временно закрылся Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Он будет недоступен для посещения в течение 10 дней. Решение о временном закрытии принято в целях профилактики распространения коронавируса.

В сентябре количество вакансий, предлагающих работу на удаленке, в Татарстане выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В Татарстане вырос показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей — данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК, Москва). Количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Республике Татарстан за период с 6 по 12 октября выросло с 189,3 до 195. Тем не менее это по-прежнему самый низкий показатель в ПФО.

Коечный фонд заполнен на 90%

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса, выздоровели 7 920 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 340 409 человек, а выздоровевших — до 1 039 705 человек.



Зафиксировано 239 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 23 205 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 51,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 436 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 276,1 тыс. человек.



Президент РАН Александр Сергеев рассказал, что у добровольцев, участвующих в испытаниях третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, нет «нежелательных явлений».

Зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил выдавать россиянам лекарства по рецептам врачей бесплатно.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили испытать на людях в возрасте старше 60 лет. В испытаниях примут участие 110 добровольцев.

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%, добавив, что 20% коечного фонда занимают пациенты с легким течением заболевания.

Фото Рината Назметдинова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет смысла в блокировании экономики или каких-то ее отраслей, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что скрывать наличие болезни перед вакцинацией от коронавируса нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам.

СМИ сообщают, что стоимость лекарства от коронавируса «фавипиравир» за три месяца снизилась с 22 тысяч рублей до 11 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики старших классов московских школ переводятся на дистанционное обучение после каникул с 19 октября по 1 ноября.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о переводе на удаленный режим работы не менее 40% сотрудников.

Роспотребнадзор провел оценку противовирусных свойств более 500 терапевтических средств и обнаружил среди них 15 перспективных соединений для создания лекарств от коронавируса.

Фото: minzdrav.gov.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил, что субъекты России получили из федерального бюджета почти 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.

Телеведущая Ксения Собчак не подтвердила информацию о заражении коронавирусом.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко назвал основные правила безопасной поездки на такси в условиях пандемии коронавируса. По его словам, во время поездки нужно быть в медицинской маске. Также не следует садиться на переднее сиденье, лучше выбрать себе место на заднем сиденье наискосок от водителя.

Въезд по справкам



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 38 138 374 человека, 1 086 274 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 858 344). На второй строчке — Индия (7 239 389), на третьей — Бразилия (5 113 628 ). Россия на четвертом месте (1 318 783), на пятом — Колумбия (924 098).



Больше всего смертей зафиксировано в США (215 910). За ними следуют Бразилия (150 998), Индия (110 586), Мексика (84 420) и Великобритания (43 108).



Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Заболевание Роналду переносит бессимптомно и чувствует себя хорошо.

Фото instagram.com/cristiano

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан сделала заявление по второй волне коронавируса. По ее словам, виды и формы COVID-19 показывают, что нового витка заболевания нет.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook, что выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Белоруссия обязала приезжих предъявлять справки об отсутствии коронавируса: согласно постановлению правительства, прибывающие в Белоруссию из стран, не включенных в список государств с неблагополучной эпидемической ситуацией, должны предоставлять оригинал справки об отрицательном тесте на коронавирус.

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Маргарита Головатенко