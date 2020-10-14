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Раифский монастырь временно закрыли для посещения из-за коронавируса

09:55, 14.10.2020 1
Раифский монастырь временно закрыли для посещения из-за коронавируса
Фото: ru.wikipedia.org

С 12 октября временно закрылся Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Он будет недоступен для посещения в течение 10 дней.

Решение о временном закрытии принято в целях профилактики распространения коронавируса.

«Просим прихожан, паломников и гостей монастыря принять спокойно это известие и вспомнить слова апостола Павла в его Первом послании к Коринфянам (1 Кор. 16: 13): «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды», — говорится в сообщении
информационного отдела Раифского монастыря.

О закрытии также сообщили пользователи соцсетей.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:13
    наконец от бизнеса монастырь перейдет к духовным делам.
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