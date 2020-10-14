Раифский монастырь временно закрыли для посещения из-за коронавируса

С 12 октября временно закрылся Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Он будет недоступен для посещения в течение 10 дней.

Решение о временном закрытии принято в целях профилактики распространения коронавируса.



«Просим прихожан, паломников и гостей монастыря принять спокойно это известие и вспомнить слова апостола Павла в его Первом послании к Коринфянам (1 Кор. 16: 13): «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды», — говорится в сообщении

информационного отдела Раифского монастыря.

О закрытии также сообщили пользователи соцсетей.