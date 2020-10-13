Роспотребнадзор не видит смысла в блокировании экономики из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет смысла в блокировании экономики или каких-то ее отраслей, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом она заявила на конференции в РАНХиГС, пишет «Интерфакс».

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выстроенная в России система борьбы с коронавирусом дает возможность избежать полного локдауна.

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По его словам, для российских властей «жизнь и здоровье людей — абсолютный приоритет, а все остальное следует далее». Сейчас сформирован «больший запас прочности» по сравнению с периодом первой волны эпидемии: разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, подготовлен коечный фонд, рассказал он.