В Москве учеников старших классов переводят на дистанционку

Ученики старших классов московских школ переводятся на дистанционное обучение после каникул с 19 по 1 ноября. О этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



После каникул ученики с первого по пятый классы вернутся к обычному режиму обучения — их транспортные карты, действие которых на время каникул приостанавливали, будут разблокированы.

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Еще в школах Москвы введут новый формат преподавания — тьюторство. Это необходимо для защиты педагогов старшего возраста и преподавателей с хроническими заболеваниями от угрозы. Для проведения уроков в очном формате в школы пригласят студентов педвузов, их будут контролировать старшие наставники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города проконтролируют перевод сотрудников организаций на удаленный режим работы.