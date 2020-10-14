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В РАН рассказали о ходе испытаний вакцины центра Чумакова от коронавируса

08:56, 14.10.2020
В РАН рассказали о ходе испытаний вакцины центра Чумакова от коронавируса
Фото: pixnio.com

Президент РАН Александр Сергеев рассказал о ходе испытаний третьей российской вакцины Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова от коронавирусной инфекции.

«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — приводит его слова «РИА Новости».

У добровольцев не наблюдается повышенной температуры тела.

finam.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что центр имени Чумакова получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19.

ОбществоМедицина
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