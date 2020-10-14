Медведев предложил выдавать россиянам лекарства по рецептам врачей бесплатно

Предложение о том, чтобы сделать для граждан бесплатными лекарства по назначению врача, озвучил зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.



По его словам, это возможно за счет механизмов обязательного лекарственного страхования: «Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования».

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Еще он сказал, что в новой программе партии будет нужно отразить новые требования по поддержке медиков и медицинского образования, по развитию отечественной фармакологической промышленности и по применению электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило сумму выплат на лекарства для льготников до 886,4 рубля на человека.