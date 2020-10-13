Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Форвард «Ювентуса» пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции, который пройдет 14 октября.
Как сообщает Championat, заболевание Роналду переносит бессимптомно и чувствует себя хорошо.
Ранее Анатолий Чубайс объявил, что заразился коронавирусом. Он сообщил, что из симптомов проявились температура и кашель.
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