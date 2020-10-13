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Криштиану Роналду заразился коронавирусом

18:41, 13.10.2020
Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Форвард «Ювентуса» пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции, который пройдет 14 октября.

Как сообщает Championat, заболевание Роналду переносит бессимптомно и чувствует себя хорошо.

Ранее Анатолий Чубайс объявил, что заразился коронавирусом. Он сообщил, что из симптомов проявились температура и кашель.

ОбществоСпортФутбол
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