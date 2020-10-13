ВОЗ: второй волны пандемии коронавируса нет

Фото: Ринат Назметдинов

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан сделала заявление по второй волне коронавируса. По ее словам, виды и формы COVID-19 показывают, что нового витка заболевания нет. Об этом она заявила в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

На данный момент есть страны, где сейчас наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, а есть государства, где идет снижение», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя ВОЗ.

Фото: Илья Репин

Ранее глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что распространение коронавируса осенью просто продолжает эпидемиологический процесс весны этого года. То есть говорить о второй волне в этом случае не стоит.