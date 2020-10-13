В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 0,4%

За последние сутки темп прироста COVID-19 в Татарстане составил 0,4%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Список регионов с наименьшими темпами возглавила Чечня (0,2%). Татарстан и Чувашия на втором месте.

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Темп прироста в 0,5% зафиксирован в Московской и Челябинской областях.

По данным оперштаба на 11 октября, в Татарстане темп прироста COVID-19 составил 0,5%. Сегодня в республике выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом.

