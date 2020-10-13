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В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 0,4%

11:15, 13.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 0,4%
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки темп прироста COVID-19 в Татарстане составил 0,4%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Список регионов с наименьшими темпами возглавила Чечня (0,2%). Татарстан и Чувашия на втором месте.

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Темп прироста в 0,5% зафиксирован в Московской и Челябинской областях.

По данным оперштаба на 11 октября, в Татарстане темп прироста COVID-19 составил 0,5%. Сегодня в республике выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом.

Общество Татарстан
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