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В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека

15:23, 13.10.2020
В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, число умерших достигло 92, сообщили в Минздраве РТ.

Жительница Набережных Челнов 1940 года рождения была доставлена в инфекционную больницу с внебольничной пневмонией. У нее имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Наличие COVID-19 подтвердилось в результате лабораторного исследования.

Вторым скончавшимся пациентом также является женщина из Челнов, родившаяся в 1947 году. Она была доставлена в БСМП с внебольничной двусторонней вирусной пневмонией, ее состояние осложнялось на фоне обострения хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Происшествия Татарстан
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