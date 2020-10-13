В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, число умерших достигло 92, сообщили в Минздраве РТ.
Жительница Набережных Челнов 1940 года рождения была доставлена в инфекционную больницу с внебольничной пневмонией. У нее имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Наличие COVID-19 подтвердилось в результате лабораторного исследования.
Вторым скончавшимся пациентом также является женщина из Челнов, родившаяся в 1947 году. Она была доставлена в БСМП с внебольничной двусторонней вирусной пневмонией, ее состояние осложнялось на фоне обострения хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.Происшествия Татарстан
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