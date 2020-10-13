Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%
Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%. Об этом рассказали в минздраве РФ.
«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%»,— сказал заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев ТАСС, добавив, что 20% коечного фонда занимают пациенты с легкой степенью тяжести заболевания.
Гриднев отметил, что хорошо отработано оказание помощи пациентам в стационарных условиях, но не амбулаторно. Поэтому возникает гипердиагностика и гиперпоказания для стационарной госпитализации.
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