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Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%

18:52, 13.10.2020
Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%
Фото: realnoevremya.ru

Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%. Об этом рассказали в минздраве РФ.

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%»,— сказал заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев ТАСС, добавив, что 20% коечного фонда занимают пациенты с легкой степенью тяжести заболевания.

realnoevremya.ru

Гриднев отметил, что хорошо отработано оказание помощи пациентам в стационарных условиях, но не амбулаторно. Поэтому возникает гипердиагностика и гиперпоказания для стационарной госпитализации.

Ранее Башкирия обогнала Татарстан по доле выздоровевших от COVID-19.

Общество Татарстан
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