Регионы России получили 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

Субъекты России получили из федерального бюджета почти 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Деньги были потрачены на перепрофилирование коечного фонда, стимулирующие выплаты медработникам, централизованные поставки машин скорой помощи.

Фото: Илья Репин

Ранее Татарстан занял десятое место среди регионов РФ, где проводят наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Недавно Кабмин Татарстана продлил финансирование выплат врачам, лечащим пациентов с COVID-19, до сентября.