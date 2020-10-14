Регионы России получили 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Субъекты России получили из федерального бюджета почти 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Деньги были потрачены на перепрофилирование коечного фонда, стимулирующие выплаты медработникам, централизованные поставки машин скорой помощи.
Ранее Татарстан занял десятое место среди регионов РФ, где проводят наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Недавно Кабмин Татарстана продлил финансирование выплат врачам, лечащим пациентов с COVID-19, до сентября.ОбществоМедицина
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