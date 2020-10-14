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Регионы России получили 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

10:25, 14.10.2020
Регионы России получили 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

Субъекты России получили из федерального бюджета почти 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Деньги были потрачены на перепрофилирование коечного фонда, стимулирующие выплаты медработникам, централизованные поставки машин скорой помощи.

Фото: Илья Репин

Ранее Татарстан занял десятое место среди регионов РФ, где проводят наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Недавно Кабмин Татарстана продлил финансирование выплат врачам, лечащим пациентов с COVID-19, до сентября.

ОбществоМедицина
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