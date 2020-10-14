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Минздрав РФ разрешил испытать вакцину от коронавируса на людях старше 60 лет

01:22, 14.10.2020
Минздрав РФ разрешил испытать вакцину от коронавируса на людях старше 60 лет
Фото: Ринат Назметдинов

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили испытать на людях в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает Минздрав России.

Ведомство выдало соответствующее разрешение. В испытаниях примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

realnoevremya.ru

«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции Covid-19», — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее в центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19.

ОбществоМедицина
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