В Минздраве прокомментировали очередь в студполиклинике Казани

В социальных сетях появилось сообщение о скоплении людей в очереди к терапевту в студенческой поликлинике Деревни Универсиады. По словам автора анонимного поста, в очереди приходится стоять не один час.

«Очередность к врачу связана с резким увеличением пациентов, заболевших ОРВИ и нуждающихся в получении справки для освобождения от посещения занятий в учебном учреждении», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Фото: соцсети

По данным ведомства, сейчас в студполиклинике осуществляют прием три участковых врача-терапевта.

Ранее жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в глазной больнице на улице Бутлерова и поликлинике №10 на Бондаренко. В Минздраве РТ «Реальному времени» объяснили скопление людей тем, что люди не придерживаются назначенного времени и приезжают к 7—8 утра.

