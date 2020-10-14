В Татарстане стали чаще предлагать удаленную работу

В сентябре количество вакансий, предлагающих работу на удаленке, в Татарстане выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru

По итогам опроса российских работодателей выяснилось, что 49% компаний переводили на удаленную работу всех своих сотрудников, еще 48% — хотя бы часть. При этом за сентябрь 39% организаций уже успели вернуть абсолютно всех сотрудников обратно на рабочие места, а еще 45% — только начали постепенный вывод персонала в офисы.

Фото: Mos.ru

Ранее аналитики сообщили, что большинство российских компаний сохранят формат удаленной работы. Вместе с тем этой осенью казанцы стали покупать больше товаров для удаленки.