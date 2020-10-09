Главное о коронавирусе на 9 октября: рекордный суточный прирост, новые смерти

Фото: Илья Репин

Татарстан везде в топе



За последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая коронавируса.



Всего на 9 октября в Татарстане зарегистрировано 7 480 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 360 человек, в том числе 19 за минувшие сутки. Умерли 83 человека.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 83.

В Татарстане ушел из жизни единственный житель деревни Семиострово Габдулла Хайбуллин. 82-летний житель заброшенной деревни между семи островов умер от пневмонии. По данным СМИ, причиной смерти мог стать коронавирус.

Татарстан вошел в топ-10 регионов, где проводят наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Татарстан занял десятую строку рейтинга.

Фото: Максим Платонов

Пассажиров казанского метро, не надевающих маски, будут вычислять благодаря камерам наблюдения.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб пропустят ближайшую игру в рамках КХЛ из-за сомнительных результатов тестирования на коронавирус.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что республика входит входит в топ-15 по количеству проведенных тестов и занимает 12-е место.

Авдонина сообщила, что в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 34 завозных случая COVID-19 с курортов России и Турции.

С 1 сентября в образовательных учреждениях Татарстана выявили 48 очагов коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что поликлиники республики работают с серьезной нагрузкой.

Прогноз пика заболеваемости в России



За последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 092 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 272 238 человек, а выздоровевших — до 1 009 421 человека.



Зафиксирована 201 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 22 257 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 49,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 507 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 251,5 тыс. человек.



В России выросли средние цены на перчатки и антисептики. Так, перчатки подорожали на 181 рубль за упаковку (34%) по сравнению с мартом 2020 года. Средняя цена на антисептики в сентябре составляла 403 рубля, что выше, чем в марте, на 17%. При этом снизились цены на защитные маски, в сентябре средняя цена за упаковку составляла 113 рублей — почти на четверть ниже, чем весной.

Член рабочей группы по подготовке проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сообщил, что в проекте нового документа исключили положения о штрафах за отказ от вакцинации. Предыдущая версия проекта КоАП РФ устанавливала штраф для граждан от 5 до 7 тыс. рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок.

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что распространение коронавируса осенью просто продолжает эпидемиологический процесс весны этого года: «Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна».

Фото: Илья Репин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику выявленных случаев заражения коронавирусом: «Статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщили в РПЦ.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак сообщил, что российский препарат от COVID-19 «Фавипиравир» сейчас является единственным средством от коронавируса в стране, которое «хоть как-то воздействует на коронавирус». По его словам, побочные эффекты в рамках рекомендованной дозы препарата крайне редки, и их находят только при превышении такой дозы.

Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID: в России максимум заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше.

Минздрав рекомендовал россиянам в выходные сидеть дома и отказаться от посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19.

Фото: Илья Репин

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов заявил, что собранные сведения о переводимых на удаленный режим сотрудниках в Москве будут использоваться только для оценки пассажиропотока в столице и будут носить неперсонифицированный характер.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о правилах безопасного проезда в общественном транспорте. По его словам, маску нужно надевать за несколько десятков или сотен метров до входа в метро или до автобусной остановки. В маске желательно находиться в течение всей поездки, еще нужно носить перчатки или хотя бы стараться меньше касаться предметов.

Попова рассказала, что в сентябре учителя редко заражались COVID-19, больше всего заболевших оказалось среди офисных работников.

Российские ученые доказали эффективность гелий-кислорода для лечения коронавирусной инфекции и предложили использовать его вместо искусственной вентиляции легких.

Фото: glas.ru

Новая глобальная угроза

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 36 524 055 человек, 1 062 031 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 606 595). На второй строчке — Индия (6 906 151), на третьей — Бразилия (5 028 444). Россия на четвертом месте (1 253 603), на пятом — Колумбия (886 179).



Больше всего смертей зафиксировано в США (212 773). За ними следуют Бразилия (148 957), Индия (106 490), Мексика (83 096) и Великобритания (42 682).



В мире число новых случаев COVID-19 за сутки превысило 338 тысяч, что является рекордным показателем с начала пандемии, следует из статистики ВОЗ.

Председатель Европарламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию после контакта с сотрудником, у которого обнаружили COVID-19. По словам Сассоли, у него нет симптомов заболевания.

Фото: euneighbours.eu

Американская контрразведка выступила с обвинениями в адрес Китая, России и Ирана, заявив, что эти страны противодействуют созданию эффективной американской вакцины от коронавируса.

Президент Украины Зеленский сообщил, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза.

Американские ученые предупредили о новой глобальной угрозе, которая связана с распространением супербактерий. В ВОЗ считают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть 10 миллионов.

Маргарита Головатенко