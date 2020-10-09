В России выросли средние цены на перчатки и антисептики

В России выросли средние цены на перчатки и антисептики. Так, перчатки подорожали на 181 рубль за упаковку (34%) по сравнению с мартом 2020 года.

Средняя цена на антисептики в сентябре составляет 403 рубля, что выше, чем в марте на 17%. При этом снизились цены на защитные маски, в сентябре средняя цена за упаковку составляет 113 рублей — почти на четверть ниже, чем весной.

Всего аналитики исследовали более 22 млрд кассовых чеков, сообщает RT.



Ранее сообщалось, что в России снова зафиксирован рост продаж масок и антисептиков.

