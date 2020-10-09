Сбербанк спрогнозировал пик пандемии коронавируса в начале ноября

Фото: Илья Репин

Пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на 8 или 12 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Сбербанка.

Динамика распространения вируса была рассчитана эпидемиологическим симулятором с использованием математической модели SEIR. Она рассчитана для Москвы и России при четырех сценариях развития ситуации, то есть соблюдают ли жители меры безопасности или иногда или часто нарушают их.

Фото: Илья Репин

Так, если россияне будут соблюдать, редко нарушать защитные меры или вести себя как обычно, пик придется на 8 ноября — в этот день суточный прирост может составить 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. заболевших соответственно. Если же население будет часто нарушать защитные меры, то пик произойдет 12 ноября, когда за сутки могут выявить 21,9 тыс. заболевших.

В конце сентября эксперты сообщили, что в России нарастание количества заболевших COVID-19, скорее всего, произойдет через 2—3 недели, при наихудшем сценарии пик придется на начало ноября.