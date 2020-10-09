Сбербанк спрогнозировал пик пандемии коронавируса в начале ноября
Пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на 8 или 12 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Сбербанка.
Динамика распространения вируса была рассчитана эпидемиологическим симулятором с использованием математической модели SEIR. Она рассчитана для Москвы и России при четырех сценариях развития ситуации, то есть соблюдают ли жители меры безопасности или иногда или часто нарушают их.
Так, если россияне будут соблюдать, редко нарушать защитные меры или вести себя как обычно, пик придется на 8 ноября — в этот день суточный прирост может составить 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. заболевших соответственно. Если же население будет часто нарушать защитные меры, то пик произойдет 12 ноября, когда за сутки могут выявить 21,9 тыс. заболевших.
В конце сентября эксперты сообщили, что в России нарастание количества заболевших COVID-19, скорее всего, произойдет через 2—3 недели, при наихудшем сценарии пик придется на начало ноября.Общество
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