Тренерский штаб «Ак Барса» получил сомнительные результаты тестов на COVID-19

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб пропустят ближайшую игру в рамках КХЛ из-за сомнительных результатов тестирования на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

«Тренер вместе с помощниками пропустит игру из-за сомнительных результатов (теста на коронавирус). Что касается следующих тестов, пока новостей нет», — заявили в пресс-службе.

Руководить командой в сегодняшнем матче против подольского «Витязя» будет тренер казанского «Барса» Сергей Душкин.

Главный тренер «Барса» Сергей Душкин. Фото: ak-bars.ru

Напомним, ранее из-за симптомов ОРВИ встречу против «Салавата Юлаева» пропустили ряд ведущих игроков команды. В том числе Альберт Яруллин, Микаэль Викстранд, Адам Рейдеборн, Найджел Доус и Данис Зарипов.