Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Американские ученые предупредили о новой глобальной угрозе, которая связана с распространением супербактерий.

Ежегодно 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. В ВОЗ считают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть 10 миллионов.

realnoevremya.ru

Исследователи обращают внимание на то, что многие бактериальные инфекции, например, штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, из-за слишком частого использования антибиотиков, в частности в животноводстве, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.

Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди считает, что на фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма, передает Science Alert.

Вчера глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что распространение коронавируса осенью просто продолжает эпидемиологический процесс весны этого года. Говорить о второй волне в этом случае не стоит.

