В Татарстане выявили 34 завозных случая коронавируса с курортов

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 34 завозных случая COVID-19 с курортов России и Турции. Об этом сообщила замглавы татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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12 человек прилетели из Краснодарского края, девять — из Крыма, один — из Ставропольского края и 12 — из Турции.

Напомним, за последние выходные в Татарстане коронавирус выявлен у еще двоих туристов из Турции.