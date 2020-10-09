В Татарстане умер единственный житель деревни Семиострово

Фото: кадр фильма «Между семью островами»

В Татарстане ушел из жизни единственных житель деревни Семиострово Габдулла Хайбуллин. 82-летний житель заброшенной деревни между семи островов умер от пневмонии.

Габдула Хайбуллин остался один в заброшенной деревне, которой не было даже на карте. В семидесятые годы, когда в Нижнекамске началось строительство Камской ГЭС, местное население покинуло эти земли из-за угрозы затопления. Однако Габдулла отказался уезжать. По данным Sntat, причиной смерти мог стать коронавирус.

Этим летом режиссер Алмаз Нургалиев и оператор-постановщик Динар Ахметзянов сняли документальный фильм «Между семью островами» о жителе деревни. Однако для выпуска фильма требуется финансовая поддержка.