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В Татарстане умер единственный житель деревни Семиострово

07:37, 09.10.2020 1
В Татарстане умер единственный житель деревни Семиострово
Фото: кадр фильма «Между семью островами»

В Татарстане ушел из жизни единственных житель деревни Семиострово Габдулла Хайбуллин. 82-летний житель заброшенной деревни между семи островов умер от пневмонии.

Габдула Хайбуллин остался один в заброшенной деревне, которой не было даже на карте. В семидесятые годы, когда в Нижнекамске началось строительство Камской ГЭС, местное население покинуло эти земли из-за угрозы затопления. Однако Габдулла отказался уезжать. По данным Sntat, причиной смерти мог стать коронавирус.

Этим летом режиссер Алмаз Нургалиев и оператор-постановщик Динар Ахметзянов сняли документальный фильм «Между семью островами» о жителе деревни. Однако для выпуска фильма требуется финансовая поддержка.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:15
    Много деревень исчезло за последние 20-30 лет, не только затопляемых. Искала в карте деревни, где раньше жили родственники моих бабушек и дедушек в Татарстане и в Башкирии. Когда-то в детстве ездила к ним в гости, это были процветающие деревни, теперь они исчезли. Ныне живые родственники переселились в города, связь с ними потеряна.
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