Председатель Европарламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию

Председатель Европарламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию после контакта с сотрудником, у которого обнаружили COVID-19. По его словам, у него нет симптомов заболевания.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks. — David Sassoli (@EP_President) October 8, 2020

«Я был недавно в контакте со своим сотрудником, который получил позитивный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет никаких симптомов, однако в соответствии с правилами я ухожу на самоизоляцию на необходимый период, чтобы сдать все необходимые анализы», — написал Сассоли в своем аккаунте в Twitter.

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли был избран главой Европарламента в июле 2019 года.

