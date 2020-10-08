Новости общества

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Председатель Европарламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию

17:12, 08.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Председатель Европарламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию
Фото: ru.wikipedia.org

Председатель Европарламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию после контакта с сотрудником, у которого обнаружили COVID-19. По его словам, у него нет симптомов заболевания.

«Я был недавно в контакте со своим сотрудником, который получил позитивный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет никаких симптомов, однако в соответствии с правилами я ухожу на самоизоляцию на необходимый период, чтобы сдать все необходимые анализы», — написал Сассоли в своем аккаунте в Twitter.

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли был избран главой Европарламента в июле 2019 года.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также