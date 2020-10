Председатель Европарламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию после контакта с сотрудником, у которого обнаружили COVID-19. По его словам, у него нет симптомов заболевания.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks.