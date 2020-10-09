Татарстан вошел в десятку регионов по эффективности борьбы с COVID-19

Татарстан вошел в топ-10 регионов, где проводят наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции. Рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций.

Татарстан занял десятую стройку рейтинга. Сообщается, что в республике не будут вновь вводить жесткий режим самоизоляции: в Татарстане наблюдается незначительный абсолютный прирос.



realnoevremya.ru

Лидером стала Москва, в тройке также Тюменская область и ХМАО.



Ранее россиянам посоветовали провести предстоящие выходные дома.

