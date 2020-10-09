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Татарстан вошел в десятку регионов по эффективности борьбы с COVID-19

06:53, 09.10.2020
Татарстан вошел в десятку регионов по эффективности борьбы с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в топ-10 регионов, где проводят наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции. Рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций.

Татарстан занял десятую стройку рейтинга. Сообщается, что в республике не будут вновь вводить жесткий режим самоизоляции: в Татарстане наблюдается незначительный абсолютный прирос.

realnoevremya.ru

Лидером стала Москва, в тройке также Тюменская область и ХМАО.

Ранее россиянам посоветовали провести предстоящие выходные дома.

Общество Татарстан
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