Минздрав Татарстана: поликлиники республики работают с серьезной нагрузкой

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как сейчас работают поликлиники и больницы РТ:



«Состояние системы здравоохранения на данный момент соответствует той эпидемиологической ситуации в Республике Татарстан, которая в настоящий момент существует. Количество вызовов по поводу ОРВИ действительно увеличивается, наши поликлиники работают с серьезной нагрузкой, но тем не менее помощь населению республики оказывают».

realnoevremya.ru

Ранее Жаворонков сообщил об открытии горбольницы №5 в Набережных Челнах в качестве превентивной меры для того, чтобы была возможность оказывать помощь в полном объеме в случае всплеска заболеваемости коронавирусом.