В Татарстане зафиксированы два новых случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 83 человек.



В Казани в больнице №7 умерла от коронавируса женщина 1963 года рождения. Течение болезни осложнялось внебольничной пневмонией и хроническими заболеваниями.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одной жертвой коронавируса стал мужчина 1966 года рождения. Он был доставлен в РКИБ с двусторонней пневмонией. Болезнь осложнялась хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.



На 8 октября в Татарстане зарегистрировано 7 448 случаев COVID-19.

