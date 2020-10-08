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В Татарстане зафиксированы два новых случая смерти от коронавируса

16:37, 08.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксированы два новых случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 83 человек.

В Казани в больнице №7 умерла от коронавируса женщина 1963 года рождения. Течение болезни осложнялось внебольничной пневмонией и хроническими заболеваниями.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одной жертвой коронавируса стал мужчина 1966 года рождения. Он был доставлен в РКИБ с двусторонней пневмонией. Болезнь осложнялась хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

На 8 октября в Татарстане зарегистрировано 7 448 случаев COVID-19.

Общество Татарстан
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