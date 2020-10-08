Песков прокомментировал динамику выявленных случаев COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику выявленных случаев заражения коронавирусом.



«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — приводит его слова RT.

realnoevremya.ru

По его словам, цифры будут расти еще быстрее, если каждый россиянин не сделает выводы о важности ношения масок и соблюдении гигиенического и санитарного режимов: «Тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять».

Он подчеркнул, что благодаря мобилизации системы здравоохранения и ее переналадки под пандемию, сейчас система действует более уверенно.

Ранее Песков заявлял, что экономические меры, принятые властями России на фоне пандемии коронавируса, были эффективны.