Песков прокомментировал динамику выявленных случаев COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику выявленных случаев заражения коронавирусом.
«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — приводит его слова RT.
По его словам, цифры будут расти еще быстрее, если каждый россиянин не сделает выводы о важности ношения масок и соблюдении гигиенического и санитарного режимов: «Тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять».
Он подчеркнул, что благодаря мобилизации системы здравоохранения и ее переналадки под пандемию, сейчас система действует более уверенно.
Ранее Песков заявлял, что экономические меры, принятые властями России на фоне пандемии коронавируса, были эффективны.ОбществоВластьМедицина
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