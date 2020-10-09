В Татарстане с начала учебного года выявили 48 очагов коронавируса в образовательных организациях

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября в образовательных учреждениях Татарстана выявили 48 очагов коронавируса. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Заболели 10 школьников, 9 студентов и 29 педагогов. На сегодня 24 очага уже закрыты, все они закончились одним случаем коронавируса. Под наблюдением остаются еще 24 очага, крайний срок наблюдения — 22 октября.

Фото: realnoevremya.ru

С начала учебного года в детские организованные коллективы были не допущены 3 973 школьника с симптомами респираторных заболеваний и температурой. За вчерашний день от учебы было отстранены 113 человек.

Ранее главный санитарный врач республики Марина Патяшина заявила, что приостановлен учебный процесс в девяти классах девяти школ Казани в связи 20%-ным отсутствием детей, заболевших простудой.