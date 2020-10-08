Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Патриарх Московский и все Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщили в РПЦ.

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«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — сказано в послании патриарха наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому Фоме.

Ранее патриарх Кирилл призывал верующих не посещать храмы, чтобы избежать заражения коронавирусом.