В казанском метро пассажиров без масок будут находить по камерам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пассажиров казанского метро, не надевающих маски, будут вычислять благодаря камерам наблюдения.

Как сообщается на сайте мэрии Казани, чаще всего нарушения «антиковидных» мер в метро касаются пассажиров, прошедших в подземку с маской на лице. Они снимают маску, спустившись на платформу.

Таких нарушителей будут фиксировать камеры. На станции их уже будут ждать полицейские.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отмечается, что каждый день сотрудники казанского метрополитена фиксируют нарушения. Не соблюдают предписания Роспотребнадзора 1-2% от общего потока пассажиров.

Ранее сообщалось, что в казанском метро начал курсировать поезд с обеззараживателем воздуха.