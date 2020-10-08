В казанском метро пассажиров без масок будут находить по камерам
Пассажиров казанского метро, не надевающих маски, будут вычислять благодаря камерам наблюдения.
Как сообщается на сайте мэрии Казани, чаще всего нарушения «антиковидных» мер в метро касаются пассажиров, прошедших в подземку с маской на лице. Они снимают маску, спустившись на платформу.
Таких нарушителей будут фиксировать камеры. На станции их уже будут ждать полицейские.
Отмечается, что каждый день сотрудники казанского метрополитена фиксируют нарушения. Не соблюдают предписания Роспотребнадзора 1-2% от общего потока пассажиров.
Ранее сообщалось, что в казанском метро начал курсировать поезд с обеззараживателем воздуха.БизнесТранспортОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым