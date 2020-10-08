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Роспотребнадзор: говорить о второй волне коронавируса не стоит

12:09, 08.10.2020
Роспотребнадзор: говорить о второй волне коронавируса не стоит
Фото: kzn.ru

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что распространение коронавируса осенью просто продолжает эпидемиологический процесс весны этого года.

По словам Поповой, говорить о второй волне не стоит: «Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», — сказала она в интервью на телеканале «Россия-24».

government.ru

Глава ведомства добавила, что действующие меры профилактики коронавируса эффективны. Их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется.

Общество Татарстан
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