Россиян не будут штрафовать за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) исключили положения о штрафах за отказ от вакцинации. Об этом «РИА Новости» сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Предыдущая версия проекта КоАП РФ устанавливала штраф для граждан от пяти до семи тыс. рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Для должностных лиц — от семи до десяти тыс. рублей.

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Предполагалось, что штрафы коснутся лиц, работа которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В частности, работу с кровью и другими человеческими биожидкостями и уход за животными.



В 2019 году Минздрав России предложил дополнить КоАП РФ статьями, позволяющими штрафовать СМИ и блогеров, призывающих к отказу от вакцинации.

