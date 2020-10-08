Итоги дня: новое дело экс-министра экологии Татарстана, патриарх на карантине и женщина во главе ВТО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 октября.
- Патриарх Кирилл ушел на карантин после «контактов» с носителем COVID-19.
- Впервые в истории главой ВТО станет женщина. На пост гендиректора организации претендуют две кандидатки: министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала.
- Власти Казани утвердили проект первого участка Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы.
- Нобелевскую премию по литературе в этом году получила поэтесса из США Луиза Глюк.
- В Казани утвердили проект планировки нескольких микрорайонов крупного ЖК «Седьмое небо». Площадь территории проекта планировки составит 759,5 тыс. кв. метров.
- Также в столице Татарстана сквер на территории АО «Казэнерго» получит имя многолетнего директора компании Рауфа Кафиатуллина.
- Павел Дуров сообщил, что Apple требует от Telegram удалить три белорусских оппозиционных канала. Эти каналы занимаются «деаноном» силовиков.
- Утром в Казани у здания инфекционной больницы скопилась пробка из машин скорой помощи. В Минздраве республики сообщили, что скопление машин еще не означает вспышки COVID-19.
- АО «Казанский Гипронииавиапром» присвоили имя основателя и гендиректора Бориса Тихомирова, скончавшегося в июле.
- В казанском метро камеры в вагонах и на платформах будут вычислять тех, кто не носит маски. А на станции их уже будут ждать полицейские.
- Следком по РТ сообщил о возбуждении нового дела в отношении бывшего главы Буинского района и министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова.
- Татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще о двух смертях от COVID-19. Теперь в республике подтверждены уже 83 смертельных случая.
- В Татарстане умерла замруководителя Республиканского бюро судмедэкспертизы Розалия Газизянова. Она участвовала в ликвидации последствий крупных происшествий на территории республики.
- В МВД России рассказали, почему Светлана Тихановская находится в розыске у нас в стране. Силовики подтвердили, что дело в едином банке данных в рамках стран СНГ. Бывшая кандидат в президенты Белоруссии разыскивается на родине и автоматически попадает в базу МВД РФ.
- В Уфе прошла презентация новой экологической организации — «Зеленый щит Башкортостана — Куштау», созданной во многом на базе Координационного совета защитников Куштау.
- Синоптики Татарстана составили предварительный прогноз на пять дней. Они считают, что пока в республике сохранится сухая и теплая погода.
- В Госсовет Татарстана поступил проект бюджета республики на 2021 и плановый период 2022—2023 годов. Он предполагает дефицит в размере 2,9 млрд рублей.
- В России предложили запретить продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
- Казанский парк «Черное озеро» закрыли до 18 октября. За это время там планируется провести ремонт.
- Матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ перенесли из-за коронавируса в белорусском «Цмоки-Минск».
Евгений КалашниковОбщество
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