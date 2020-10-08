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Итоги дня: новое дело экс-министра экологии Татарстана, патриарх на карантине и женщина во главе ВТО

19:00, 08.10.2020 4
Итоги дня: новое дело экс-министра экологии Татарстана, патриарх на карантине и женщина во главе ВТО
Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 октября.

  • Патриарх Кирилл ушел на карантин после «контактов» с носителем COVID-19.
  • Впервые в истории главой ВТО станет женщина. На пост гендиректора организации претендуют две кандидатки: министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала.
  • Власти Казани утвердили проект первого участка Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы.
  • Нобелевскую премию по литературе в этом году получила поэтесса из США Луиза Глюк.
Фото: osservatoreromano.va
  • В Казани утвердили проект планировки нескольких микрорайонов крупного ЖК «Седьмое небо». Площадь территории проекта планировки составит 759,5 тыс. кв. метров.
  • Также в столице Татарстана сквер на территории АО «Казэнерго» получит имя многолетнего директора компании Рауфа Кафиатуллина.
  • Павел Дуров сообщил, что Apple требует от Telegram удалить три белорусских оппозиционных канала. Эти каналы занимаются «деаноном» силовиков.
  • Утром в Казани у здания инфекционной больницы скопилась пробка из машин скорой помощи. В Минздраве республики сообщили, что скопление машин еще не означает вспышки COVID-19.
  • АО «Казанский Гипронииавиапром» присвоили имя основателя и гендиректора Бориса Тихомирова, скончавшегося в июле.
Фото: gap-rt.ru
  • В казанском метро камеры в вагонах и на платформах будут вычислять тех, кто не носит маски. А на станции их уже будут ждать полицейские.
  • Следком по РТ сообщил о возбуждении нового дела в отношении бывшего главы Буинского района и министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова.
  • Татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще о двух смертях от COVID-19. Теперь в республике подтверждены уже 83 смертельных случая.
  • В Татарстане умерла замруководителя Республиканского бюро судмедэкспертизы Розалия Газизянова. Она участвовала в ликвидации последствий крупных происшествий на территории республики.
  • В МВД России рассказали, почему Светлана Тихановская находится в розыске у нас в стране. Силовики подтвердили, что дело в едином банке данных в рамках стран СНГ. Бывшая кандидат в президенты Белоруссии разыскивается на родине и автоматически попадает в базу МВД РФ.
Фото: ntv.ru
  • В Уфе прошла презентация новой экологической организации — «Зеленый щит Башкортостана — Куштау», созданной во многом на базе Координационного совета защитников Куштау.
  • Синоптики Татарстана составили предварительный прогноз на пять дней. Они считают, что пока в республике сохранится сухая и теплая погода.
  • В Госсовет Татарстана поступил проект бюджета республики на 2021 и плановый период 2022—2023 годов. Он предполагает дефицит в размере 2,9 млрд рублей.
  • В России предложили запретить продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
  • Казанский парк «Черное озеро» закрыли до 18 октября. За это время там планируется провести ремонт.
Фото: Олег Тихонов
  • Матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ перенесли из-за коронавируса в белорусском «Цмоки-Минск».
Евгений Калашников
Общество
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19:12
    Каждый день кто-то уходит на карантин. Когда уже все пойдём?
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  • Анонимно 19:13
    Парки закрывают... зачем это
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  • Анонимно 19:14
    Тихомиров вошёл с историю
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  • Анонимно 19:15
    Зачем Дуров лезет в политику, какое ему дело
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