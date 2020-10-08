Дуров рассказал о требовании Apple закрыть несколько каналов в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о требовании Apple удалить три телеграм-канала, связанных с белорусской оппозицией. Эти каналы раскрывают данные силовиков.

Позиция корпорации состоит в том, что деанонимизация и пропаганда могут спровоцировать насилие, пишет Дуров.

Он добавляет, что не стал бы удалять эти каналы, но Apple «не оставляет выбора таким приложениям, как Telegram».

Дуров рассказал, что, скорее всего, указанные каналы будут заблокированы на iOS, тогда как другие платформы по-прежнему будут иметь к ним доступ.